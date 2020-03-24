Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: "Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: 'Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim' - Son Dakika

Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: "Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim"

6 saat önce

Yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli şahıs Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli:

Yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli şahıs Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahıs "Neden yaptın?" sorusuna, "Yanlış anlaşılma var. O benim ağabeyim" şeklinde cevap verdi.


Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.K., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs "Neden yaptın?" sorusuna, "Yanlış anlama var. O benim ağabeyim. Zaten öyle videolarımız var. O bana su döküyor, ben ona su döküyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılma var" dedi.


O.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:56 Kaynak: İHA

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