Yaşlı çiftten kaymakama patates hediyesi - Son Dakika

Yaşlı çiftten kaymakama patates hediyesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile tayini çıkan Konya'nın Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan'a veda etmek isteyen yaşlı karı koca, bahçelerinden topladıkları patatesi kaymakama hediye etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile tayini çıkan Konya'nın Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan'a veda etmek isteyen yaşlı karı koca, bahçelerinden topladıkları patatesi kaymakama hediye etti.

Derebucak İlçesinden Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine tayini çıkan Kaymakam Coşkun Doğan'a çok sayıda vatandaş veda etmek için ziyarette bulunuyor. Veda etmek isteyen ziyaretçilerden 86 yaşındaki Mehmet Ali Oduncu ve eşi Fatma Oduncu bahçelerinde yetiştirdikleri bir torba patatesi Kaymakam Coşkun Doğan'a hediye ederek görev süresinde yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Kaymakam Doğan ise, "Bu necip millete hizmet etmek en büyük şeref ve mutluluktur" diyerek yaşlı ziyaretçilerine teşekkür etti. - KONYA

Coşkun Doğan, Derebucak, Konya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yaşlı çiftten kaymakama patates hediyesi - Son Dakika
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22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
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21:52
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21:32
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21:09
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
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19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
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