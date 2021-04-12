Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler

Manisa'nın Selendi ilçesinde geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. İşkenceyi yapanın ise 88 yaşındaki yaşlı kadının onunla aynı ismi taşıyan 61 yaşındaki gelini Fadime Aslan olduğu ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'nın programında işlenen olayda bugün yeni gelişmeler yaşandı.

"KAYINVALİDESİNİ AYAĞINI MAKİNEYE SIKIŞTIRIYORDU"

Şiddet görüntülerini çekerek Müge Anlı'nın programında gösteren küçük gelin Fidan Aslan, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ailenin, 88 yaşındaki kadına işkence yapan kişinin kendisi oldukları söylemesi üzerine bu görüntüleri çektiğini söyleyen Fidan Aslan, "Kayınvalidem, Fadime Aslan'ın ayağını hamur yapma makinesine koyup sıkıştırıyordu. Ama evde hep 'Fidan dövüyor' diyorlardı. Ben de bu yüzden telefonla video çekiyordum" ifadelerini kullandı. Aslan'ın iddialarını duyan Müge Anlı ve seyirciler ne diyeceğini bilemedi.

İşkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan ise geçtiğimiz günlerde programa katılıp iddialara yanıt vermişti. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasını kendi gelini Fidan Arslan'ın öldürdüğünü iddia etti. Fidan Arslan ise iddiaları reddetti.

TAZİYE EVİNCE GÖBEK ATMIŞTI

İşkence görüntüleri çeken kişi olduğu ortaya çıkınca kahraman ilan edilen Fidan Arslan'ın ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan programda taziye evindeki göbek attığı anlar yer aldı. Yaşlı kadın öldükten sonra Fidan Aslan, taziye evinde onun kıyafetlerini giyip göbek atmış. Görüntüleri izleyen Müge Anlı isyan edip "Sen kahraman değilsin. Sen de işkence edenlerden farklı değilsin" demişti.

ELTİSİNİN CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI MI ÇEKTİ?

Fidan Arslan'la ilgili bir diğer gelişme ise eltisi Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekip tehdit ettiği iddiası oldu. Fidan'ın bu mahrem fotoğrafı diğer eltilerine gösterdiği de programa konu oldu. Fidan Arslan'ın eşi ise karısının kendisini diğer eltileri ile ilişkide bulunmakla suçladığını söyledi. Bu açıklama ile birlikte canlı yayın karıştı. Fidan Arslan, yerinden fırlayıp eşine saldırdı.