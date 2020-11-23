Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı - Son Dakika

Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı

23.11.2020 10:25
Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 ay önce beynine pıhtı atması sonucu yatağa bağımlı hale gelen 76 yaşındaki Hasan Ali Yılık, torununun Mersin Büyükşehir Belediyesinden yardım istemesi üzerine evde sağlık ve bakım ekibinden yaklaşık 5 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti...

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 ay önce beynine pıhtı atması sonucu yatağa bağımlı hale gelen 76 yaşındaki Hasan Ali Yılık, torununun Mersin Büyükşehir Belediyesinden yardım istemesi üzerine evde sağlık ve bakım ekibinden yaklaşık 5 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alarak yeniden yürümeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçesi Karahıdırlı Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 8 ay önce beynine pıhtı atması sonucu yatağa bağımlı hale gelen Hasan Ali Yılık'ın torunu, Mersin Büyükşehir Belediyesine başvurarak yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren evde sağlık ve bakım ekibi, başvuru üzerine Hasan amcanın evine giderek, gerekli sağlık muayenelerinden geçirip tedavi kapsamına aldı. Büyükşehir' Belediyesi fizyoterapistleri, Hasan amcaya 5 ay boyunca nörolojik rehabilitasyon, elektroterapi, kuvvetlendirme, denge ve yürüme egzersizleri uyguladı. Tedavinin ardından walker ile yeniden yürümeye başlayan Hasan amca, artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

"Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapıyor"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde fizyoterapist olarak hizmet veren Ayşe Deniz, Hasan Ali Yılık'ın torununun yaklaşık 5 ay önce birime başvurduğunu dile getirerek, "Fiziksel değerlendirmede hastanın sol tarafının felçli olduğu ve yatalak durumda olduğu tespit edildi. Uyguladığımız tedavilerle fizik tedaviyle birlikte hastamızın zayıf kaslarını kuvvetlendirdik. Zaman içerisinde oturma ve ayakta durma dengesiyle şu an yürüyebilir duruma getirdik. Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapıyor. İlk geldiğimizde kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Şimdi bağımsız bir şekilde kimseye ihtiyacı olmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor" dedi.

" Vahap Seçer'den Allah razı olsun"

Hasan Ali Yılık'ın oğlu Hasan Yılık da bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin fizik tedavi hizmetinden çok memnun olduğunu söyleyerek, "Pandemi dolayısıyla fizik tedaviye götüremedik. Oğlum üniversite hastanesinde çalışıyor. Belediyenin sağlık birimlerini aramış. Oradan bize fizyoterapist gönderdiler. Belediyemizden Allah razı olsun. Fizik tedavi başlamadan önce babam ayağa kalkamıyordu ama şu anda ufak da olsa yürüyebiliyor. Vahap Seçer'den Allah razı olsun" diye konuştu.

707 vatandaşın 4 bin 217 kez faydalandığı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin vatandaşlara ücretsiz olarak sağlanmaya devam edildiği bildirildi. - MERSİN

Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı
Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı
Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı
Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı
Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı
Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı

Fizik Tedavi bölümü, Rehabilitasyon, Hasan Ali, Mersin, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı - Son Dakika


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