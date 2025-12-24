YEDAM'dan Sanatla Rehabilitasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YEDAM'dan Sanatla Rehabilitasyon

YEDAM\'dan Sanatla Rehabilitasyon
24.12.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da YEDAM, danışanları sanatsal çalışmalarla rehabilite ediyor. Sergi büyük ilgi gördü.

Antalya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları, resim, heykel ve el işi çalışmalarıyla rehabilite ediliyor.

Muratpaşa ilçesindeki Millet Bahçesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergide, bağımlılıktan kurtulmak isteyen danışanların yaptığı el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, AA muhabirine, YEDAM danışanlarının rehabilitasyon süreci kapsamında hazırladığı eserlerin sergilendiğini söyledi.

Serginin, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin katkılarıyla düzenlendiğini belirten Özcan, "Bu tür faaliyetler danışanlar üzerinde önemli bir motivasyon kaynağı sağlıyor." dedi.

Danışanların yeni uğraşlar edinmesinin sürecin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Özcan, danışanların, farklı tekniklerle çok sayıda el sanatı ortaya koyduğunu ifade etti. Özcan, bu çalışmaların, danışanların kendilerini ifade etmelerine ve hayata daha olumlu bakmalarına katkı sağladığını kaydetti.

YEDAM bünyesinde okuma atölyesi ve kütüphane faaliyetlerinin de yürütüldüğünü dile getiren Özcan, danışanların düzenli olarak bir araya gelip kitap özeti çıkarma ve tartışma etkinlikleri yaptığını söyledi.

Sanatsal ve sosyal faaliyetlerin danışanların gelişiminde gözle görülür ilerleme sağladığına işaret eden Özcan, "Asıl hedefimiz mükemmeliyetçilik değil, danışanlarımızın hayatla yeniden bağ kurması. Psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte aile ortamı sıcaklığında bir bağ kuruyoruz. El sanatları etkinliklerini yıllardır yapıyoruz, bu süreklilik bağımlılıklardan uzaklaşmada önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEDAM'dan Sanatla Rehabilitasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:40:04. #7.11#
SON DAKİKA: YEDAM'dan Sanatla Rehabilitasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.