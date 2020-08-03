Yemen'de İHH'dan 84 bin kişiye kurban eti yardımı - Son Dakika

Yemen'de İHH İnsani Yardım Vakfı ve El-Islah Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi 84 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, El-Islah Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Yemen'in farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Derneğin Genel Sekteri Abdulvasi el-Vasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlenen kampanyada 83 bin 784 Yemenliye kurban eti dağıtıldığını belirtti.

Yardım kampanyası kapsamında 3 bin 491 koyunun kesildiğini kaydeden Vasi, etlerin ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini ifade etti.

Vasi, "Bu kampanya, bayram günlerinde yoksulların, yetimlerin, yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin ailelerine sevinç ve mutluluk getirdi." dedi.

Et dağıtımının sağlık koşullarına uygun gerçekleştirildiğini vurgulayan Vasi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç.