Yemen'deki Husilerden koalisyon güçleriyle diyaloğa şartı kabul - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'deki Husilerden koalisyon güçleriyle diyaloğa şartı kabul

16.03.2022 23:12
Yemen'deki Husilerden koalisyon güçleriyle diyaloğa şartı kabul

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alan ülkelerle tarafsız bir ülkede diyaloğa olumlu yaklaştıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alan ülkelerle tarafsız bir ülkede diyaloğa olumlu yaklaştıklarını açıkladı.

Husilere bağlı ajans SABA'nın haberinde, adı paylaşılmayan Husi bir yetkilinin açıklamasına yer verildi.

Yemen'e saldırı gerçekleştirmemiş ve tarafsız olması kaydıyla, Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ya da başka herhangi bir ülkede koalisyon ülkeleriyle diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden yetkili, diyalog için ayrıca "öncelikli meselenin insani durum, Hudeyde Limanı ve Uluslararası Sana Havalimanı'ndan keyfi kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarını" dile getirdi.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Reuters haber ajansı dün, Körfez yetkililerine dayandırarak yayınladığı bir haberde, "Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yemen'de savaşan tarafları Suudi Arabistan'da müzakerelere davet etmeyi düşündüğü" bilgisine yer vermişti.

Yemen'de 7 yıldır süren iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Yemen'deki Husiler: 11 köyün kontrolünü ele geçirdik Yemen'deki Husiler: 11 köyün kontrolünü ele geçirdik

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husilerden koalisyon güçleriyle diyaloğa şartı kabul - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Sedat Peker'den aylar sonra ilk paylaşım! "Halil Falyalı ile tanışmak istedi" iddiasına ateş püskürdü
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 23:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husilerden koalisyon güçleriyle diyaloğa şartı kabul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement