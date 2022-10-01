Yemen hükümetinin, BM'nin ateşkesi uzatma önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi - Son Dakika
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Yemen hükümetinin, BM'nin ateşkesi uzatma önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi

01.10.2022 21:42
Yemen hükümetinin, BM'nin ateşkesi uzatma önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi

Yemen hükümetinin, Birleşmiş Milletlerden (BM) ülkede 6 aydır devam eden ve süresi yarın sona erecek olan ateşkesin genişletilmesi ve uzatılması yönünde bir teklif aldığı ve buna olumlu yaklaştığı belirtildi.

Yemen hükümetinin, Birleşmiş Milletlerden (BM) ülkede 6 aydır devam eden ve süresi yarın sona erecek olan ateşkesin genişletilmesi ve uzatılması yönünde bir teklif aldığı ve buna olumlu yaklaştığı belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Yemen hükümetinden bir yetkilinin, hükümetin BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'den ateşkesin genişletilmesi ve uzatılması yönünde güncel bir teklif aldığını açıkladığı ifade edildi.

Haberde, ismi açıklanmayan hükümet yetkilisinin, " Hükümet, (BM'nin) güncellenen teklifi üzerinde çalışıyor. Halkımızın acılarını hafifletmek için elinden gelen gayreti gösterme arzusunda olduğu için hükümet teklifi olumlu bir şekilde ele alacak." ifadelerine yer verildi.

Yetkilinin ayrıca, "Husilerin Taiz'deki abluka ve Hudeyde Limanı gelirleriyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen hükümetin BM Yemen Özel Temsilcisi ile iş birliği konusunda hiçbir çabadan kaçınmadığını" söylediği belirtildi.

Haberde "güncellenen teklif" konusunda herhangi bir ayrıntıya yer verilmezken BM'den ve Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin uzatılması için görüşmeler yürütüyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki ateşkes devam ederken, ülkenin güneyindeki stratejik Şebve vilayetinde 8 Ağustos'ta hükümete bağlı birlikler ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti. GGK yanlısı güçler, 11 Ağustos'ta bir açıklama yaparak Şebve'nin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
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ABD ve AB'den, BM'nin Yemen'de ateşkesin uzatılması çağrısına destek ABD ve AB'den, BM'nin Yemen'de ateşkesin uzatılması çağrısına destek Yemen'deki Husiler: 'Ülkede ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşı çıkmaza girdi' Yemen'deki Husiler: 'Ülkede ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşı çıkmaza girdi'
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen hükümetinin, BM'nin ateşkesi uzatma önerisine olumlu yaklaştığı belirtildi - Son Dakika

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