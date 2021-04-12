Yeni Citroen C5 X'in global tanıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Yeni Citroen C5 X'in global tanıtımı gerçekleştirildi

12.04.2021 15:23
Yeni Citroen C5 X'in global tanıtımı gerçekleştirildi, System.String[]

Citroen, markanın otomobillerinin geleneğine yenilikçi bir yaklaşım getiren ve sedan ile station wagon gövde tiplerini harmanlayan özgün gövde orantılarıyla büyük hacimli otomobil dünyasına yeni bir soluk kazandıran yeni amiral gemisi C5 X'i tanıttı.

Citroen, markanın otomobillerinin geleneğine yenilikçi bir yaklaşım getiren ve sedan ile station wagon gövde tiplerini harmanlayan özgün gövde orantılarıyla büyük hacimli otomobil dünyasına yeni bir soluk kazandıran yeni amiral gemisi C5 X'i tanıttı.

Citroen açıklamasına göre, yeni C5 X, tasarımı ve tarzıyla Citroen felsefesinin en iyi örneği olarak öne çıkıyor. C5 X, bir sedanın zarafeti, bir station wagonun dinamizmi ve bir SUV'un yükseltilmiş duruşunu tek bir gövdede bir araya getiriyor. Yeni C5 X, Citroen Advanced Comfort programı kapsamında sunulan yeni Citroen Advanced Comfort aktif süspansiyon ve Advanced Comfort koltuklar sayesinde sürücü ve beraberinde yolculara Lounge seviyesinde "konforlu bir yaşama alanı" sunuyor.

C5 X, genişleyen yükseltilmiş gösterge ekranı, yarı otonom sürüşü sağlayan sürüş destek sistemleri ve doğal ses tanıma özelliğine sahip yeni 12 inçlik HD dokunmatik ekranlı iletişim arayüzüyle araçtaki yaşamı kolaylaştıran gelişmiş ve modern teknolojilerle donatılıyor. Hem benzinli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan yeni model, modernlik, statü ve inovasyon ifade ediyor ve tüm bu özelliklerle hem büyük hacimli otomobil hem de SUV segmenti müşterilerinin yüksek beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

C5 X, Citroen tarihinin en önemli niteliklerinden biri olan "sihirli halı üzerinde seyahat etme" hissini daha da artıran Citroen Advanced Comfort, aktif süspansiyonun dünya tanıtımı ile tamamen yeni bir sayfa açıyor. Lounge tarzındaki iç mekan Advanced Comfort koltuklarla gelişmiş bir konfor seviyesi ve özellikle ikinci sıradaki yolculara geniş ve ferah bir yaşama alanı sağlayarak üstün bir yolculuk deneyimi sunuyor. Büyük bir özenle şekillendirilen ve 545 litre hacim kullanıma sunan bagaj station wagon müşterilerinin de gereksinimlerini karşılıyor. Günlük elektrikli sürüş ile e-Comfort özelliğini birleştiren şarj edilebilir hibrit versiyon huzurlu bir ulaşım deneyimi yaşatıyor.

Araç içindeki huzur ve rahatlık hissi otomobilin kullanımını kolaylaştıran teknolojilerle daha da artıyor. Genişleyen yükseltilmiş gösterge ekranı, otoyol sürüş asistanı gibi sürücü üzerindeki yükü azaltan sürüş destek sistemleri veya 12 inçlik HD dokunmatik ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi, doğal ses tanıma ve tablet benzeri kişiselleştirilebilir ekran gibi teknolojiler bunlardan bazıları olarak öne çıkıyor.

Daha güvenli ve daha rahat bir sürüş için gelişmiş sürüş destek sistemleri

Radarlar, kameralar ve sensörlerle donatılan C5 X, en güncel sürüş destek sistemlerini kullanıma sunuyor.

Uyarlanabilir hız sabitleme sistemi ile dur-kalk ve şeritte takip asistanı özelliklerini birleştiren otoyol sürücü sürüş asistanı gibi teknolojilerle C5 X, güncel yönetmeliklere uygun olarak seviye 2 yarı otonom sürüş özellikleri sağlıyor.

Uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, ekranda dış ortamı görüntüleyerek manevraları kolaylaştıran Top 360 Vision, yakın mesafe anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi teknolojiler günlük hayatı kolaylaştırıyor.

C5 X, benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle bu yılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da yollara çıkacak

"Huzurlu bir sürüş deneyimi, bir yaşam sanatı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, "C5 X ile dünyayı keşfetmeye giderek daha fazla meyilli olan müşterileri kazanmak için gerçekten iddialı bir araç yarattık. Citroen'in tüm uzmanlığını gerçek anlamda bünyesinde barındıran iddialı ve orijinal bir otomobil. Yenilikçi yaklaşım ve çözümlerle huzurlu bir sürüş deneyimi, bir yaşam sanatı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Citroen Tasarım Müdürü Pierre Leclercq ise yeni C5 X'in tasarımına ilişkin, "Bir sedanın zarafetini, bir station wagonun dinamizmini ve bir SUV'un güçlü duruşunu tek bir gövde bir araya getiren C5 X, Citroen tasarımının iddiasını somutlaştırıyor. Eşsiz detayları, aerodinamik çizgileri ve modern ışık imzasıyla C5 X ilk göz temasında bile bir Citroen olarak algılanıyor." ifadelerini kullandı.

Citroen Ürün, Strateji Müdürü Laurence Hansen ise C5 X ile modern, detaylı, konforlu ve çok yönlü bir çözüm arayan D segmenti müşterilerine heyecan uyandıran ve son derece iddialı bir seçenek sunmak istediklerini belirterek, "Özgün tasarımı, gelişmiş konfor özellikleri, şarj edilebilir hibrit sistemi ve yenilikçi çözümleriyle, C5 X, Citroen tarzında bir çözüm kullanıma sunuyor." ifadelerini kullandı.

TEM Otoyolu, Otomobil, Citroen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Citroen C5 X'in global tanıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika


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