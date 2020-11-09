Yeni küçük sanayi sitesi yatırımı aralık ayında başlıyor - Son Dakika

Yeni küçük sanayi sitesi yatırımı aralık ayında başlıyor

09.11.2020 12:38
Yeni küçük sanayi sitesi yatırımı aralık ayında başlıyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 30 dükkandan oluşacak yeni küçük sanayi sitesi yatırımına aralık ayında başlanacağı belirtildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 30 dükkandan oluşacak yeni küçük sanayi sitesi yatırımına aralık ayında başlanacağı belirtildi.

İlçede, Osmaneli-Yenişehir- Bursa YHT ihaleye çıkılması sonrası ilçeye taleplerin arttığı kaydedildi. İlçeye yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak her adımımızı 5-50 yıllık hedeflerimize ve planlarımıza uygun olarak atıyoruz. Osmaneli'nde günü yönetirken geleceği de yönetiyoruz. Hiç bir işimiz anlık değil. Osmaneli her alanda örnek projelerle yükselişini ve büyüme sürecini gerçekleştiriyor. Belediyemizde kurduğumuz yönetici ve usta kadromuzla özel sektör mantığı içinde çalışıyoruz. Yatırımlarımızı bu güçlü kadro ile çoğu kez sadece malzeme ihalesi ile kendimiz gerçekleştiriyoruz. Osmaneli esnafımızın, tüccarımızın yanı sıra ilçemizde yatırım yapmak isteyen, küçük ve orta ölçekli şirketlerimiz, işletmelerimizin taleplerini karşılamak için yaklaşık iki yıldır yaptığımız planlamaları hayata geçiriyoruz. Mevcut küçük sanayi bölgemizi büyütürken, yeni küçük sanayi alanımızda yatırıma başlıyoruz. İhale şartnamesi hazırlanmakta olan işyerlerinin ön yüzü Osmaneli Konakları görünümünde tasarlandı. Ana yola bakan cepheden sadece idari girişler yapılabilecek. İşyerlerine malzeme girişleri bina arkalarından olacak. Ana yoldan bakıldığında reklamlar, güzel bir çevre düzenlemesi ve konak görünümüyle küçük sanayi sitemiz çok özel görünümde olacak. Projesi Osmaneli Belediyesi mimar ve mühendisleri tarafından çizilen küçük sanayi sitemiz ilçemize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK

Yeni küçük sanayi sitesi yatırımı aralık ayında başlıyor
Yeni küçük sanayi sitesi yatırımı aralık ayında başlıyor
Yeni küçük sanayi sitesi yatırımı aralık ayında başlıyor

Sanayi Sitesi, Yenişehir, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni küçük sanayi sitesi yatırımı aralık ayında başlıyor - Son Dakika


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