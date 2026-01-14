Yeni Yol'da Başkan Değişimi

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinden oluşan Yeni Yol'da Genel Başkan değişimi yapılacak. Celal Mümtaz Akıncı'nın, Kurucular Kurulu tarafından seçilmesi öngörülen Gelecek Partisi'nden İzzettin Küçük'e görevini devretmesi, Yeni Yol'un Grup Başkanlığının da Bülent Kaya'dan Mehmet Emin Ekmen'e geçmesi bekleniyor.

TBMM'de grup oluşturmak amacıyla Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin milletvekillerinin katılımıyla 13 Ocak 2025'te kurulan Yeni Yol'da, üç partinin anlaşması uyarınca genel başkanlık, grup başkanlığı ve TBMM Başkalık Divanı'ndaki katip üyelik, bir yıllık süreyle partiler arasında dönüşümlü olarak yapılıyor.

Bu kapsamda, 13 Ocak 2025'te kurulan Yeni Yol'un ilk Genel Başkanı olan eski Anayasa Mahkemesi Üyesi DEVA Partili Celal Mümtaz Akıncı bir yıllık süresini tamamladı. Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Gelecek Partisi'nden İzzettin Küçük'ün getirilmesi bekleniyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Küçük, Karabük, Şanlıurfa ve Bursa Valiliği yaptı. Yeni Yol Genel Başkanlık görevi sembolik anlam taşıyor. Üç parti TBMM çatısı altında ortak grup kursa da kendi isimleriyle faaliyetlerine devam ediyor.

Öte yandan, Yeni Yol'un Grup Başkanlığı'nın ise Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'dan Mehmet Emin Ekmen'e geçmesi öngörülüyor. TBMM Başkanlık Divanı'nda katip üyelik yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin yerine de DEVA Partisi'nden yeni katip üye belirlenecek.

Yeni Yol'un grup başkanvekilliklerine, halen bu görevi sürdüren Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ile Grup Başkanlığı görevini tamamlayacak olan Saadet Partisi'nden Bülent Kaya'nın devam etmesi bekleniyor.

Yeni Yol'un TBMM'de 20 üyesi bulunuyor. TBMM İç Tüzüğü gereğince en az 20 milletvekili ile grup kurulabiliyor.