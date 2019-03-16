Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

9 dakika önce

AK Parti Van İl Başkanlığı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle seçim ofisleri ve araçlarında üç gün müzik çalınmayacağını duyurdu.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
AK Parti Van İl Başkanlığı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle seçim ofisleri ve araçlarında üç gün müzik çalınmayacağını duyurdu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Açıklamada, "Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısı sonucu İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Necdet Takva'nın kararı ile seçim ofislerinde ve seçim araçlarında 3 gün boyunca müzik çalınmayacak." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:05 Kaynak: AA

AK Parti, Yeni Zelanda, Güncel
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