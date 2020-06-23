Yenice'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 653 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.



Darıalan köyü Çeşmeler mevkiinde ormanlık arazi içerisine farklı noktalara kenevir ekildiğini tespit eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye takibe aldı. 19 Haziran Salı günü şüpheli şahısların kenevir bitkilerini hasat ettiklerini tespit eden ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 ayrı ekim alanında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yapılan arama sonucunda 2 bin 653 kök yasa dışı kenevir ele geçirilirken, şüpheli M.S. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.



Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kenevirler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli M.S. ile M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE