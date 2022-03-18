Yeniden yargılanan Koza Holding davası sanığı İpek'e 21 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası - Son Dakika
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Yeniden yargılanan Koza Holding davası sanığı İpek'e 21 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası

18.03.2022 17:31
Yeniden yargılanan Koza Holding davası sanığı İpek'e 21 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası

Koza-İpek Holding davası sanığı Cafer Tekin İpek, yeniden yargılandığı davada, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan 21 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Koza- İpek Holding davası sanığı Cafer Tekin İpek, yeniden yargılandığı davada, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan 21 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanununa muhalefet" ve "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından mahkum edilen sanık İpek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçuyla ilgili bozma kararının ardından yeniden Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Başkanı Gökan Günaydın, 9 Ocak 2020'de 20 sanığın cezalandırıldığı Koza-İpek Holding davasının kanun yolu incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin, sanık Cafer Tekin İpek hakkında, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan hükmü bozduğunu belirtti.

Bu suç yönünde yeniden yargılama yapılacağını belirten Başkan Günaydın, ceza dairesinin ilamını okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapmaları için sanık ve avukatına söz verdi.

Sanık İpek, önceki yargılamada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Bu suçlar ile yeniden yargılandığı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunu işlemediğini iddia eden İpek, suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Sanık avukatının da savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Günaydın, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık İpek, farklı yıllardaki vergilendirme dönemlerine ait usulsüzlükler nedeniyle Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan 21 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümle birlikte sanık İpek'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Ocak 2021'de karara bağlanan 20 sanıklı davada, Cafer Tekin İpek, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanununa muhalefet" ve "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

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İpek Holding, Muhalefet, Vergi, Koza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniden yargılanan Koza Holding davası sanığı İpek'e 21 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası - Son Dakika


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