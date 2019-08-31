Son Dakika Haberleri: Yenipazar'da geleneksel Kültür ve Ticaret Panayırı yapıldı
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Yenipazar'da geleneksel Kültür ve Ticaret Panayırı yapıldı

1 saat önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde geleneksek Kültür ve Ticaret Panayırı yapıldı.

Yenipazar'da geleneksel Kültür ve Ticaret Panayırı yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde geleneksek Kültür ve Ticaret Panayırı yapıldı.


Panayıra Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Panayırla alakalı bir açıklama yapan Başkan Özden, "Oyun alanlarıyla, köfte ekmeğiyle, pamuk şekeriyle, uygun fiyata aradığınızı bulduğunuz yüzlerce ürünüyle ilçemizde geleneksel hale gelmiş Kültür ve Ticaret Panayırımız yoğun bir ilgi ile ve sorunsuz sona erdi. Şirin ilçemizde kurulan, hemşerilerimiz ve misafirlerimizce büyük katılım gören panayırın olaysız bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan İlçe Kaymakamımız Yavuz Kartal'a Emniyet Amirimiz Kudret Er ve personeline, İlçe Jandarma Komutanımız Cumhuriyet Gürcan ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Yavuz Kartal, Yenipazar, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:12 Kaynak: İHA
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