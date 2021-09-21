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Yenişehir Belediyesi 400 üniversite öğrencisi için misafirhane açıyor - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi 400 üniversite öğrencisi için misafirhane açıyor

21.09.2021 14:45
Yenişehir Belediyesi 400 üniversite öğrencisi için misafirhane açıyor, System.String[]

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yapımı tamamlanan Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezini bir hafta içinde üniversite öğrencileri için misafirhane olarak hazırlayacaklarını söyledi.

Başkan Özyiğit'ten üniversite öğrencilerine misafirhane müjdesi

Başkan Özyiğit, 78 adet 2+1, 18 adet 1+1 daireden oluşan merkezde 1 yıl boyunca 400 üniversite öğrencisini misafir edeceklerini dile getirdi. Yenişehir Belediyesinin geçtiğimiz hafta açtığı 318 kişilik Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunun kontenjanları 48 saatte dolmuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti. Başkan Özyiğit, burada kayıt yapmak için gelen fakat kontenjanların dolu olması nedeniyle yedeğe alınan üniversite öğrencileri ve aileleri ile görüştü. Öğrencilerin yurt bulamadıklarını, kiraların da çok yüksek olduğunu ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldıklarını dile getirmesi üzerine Başkan Özyiğit, Yenişehir BelediyesiAktif Yaşam Merkezini bir hafta içinde öğrenciler için hazırlayacaklarını söyledi. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu için harekete geçen Başkan Abdullah Özyiğit, daha sonra Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezine geçerek incelemelerde bulundu ve çalışmaların bir an önce başlaması için talimat verdi.

Başkan Özyiğit, "1 haftayı bulmadan burayı tamamlayacağız."

Geçtiğimiz hafta açılan yurdun sadece 48 saatte tamamen dolduğunu belirten Başkan Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'de bulunan bir devlet ve bir vakıf üniversitesinde toplamda yaklaşık 50 bin öğrenci eğitim görüyor. Çocuklarımıza burada ev sahipliği yapmak konusunda daha önce bir girişimde bulunduk ve 318 kişilik erkek öğrenci yurdumuzu hizmete açtık. Aslında geçtiğimiz yıl yurdumuzu tamamlamıştık. Ama pandemi nedeniyle okullar kapalı kaldı, böyle olunca orayı bir yıl boyunca sağlık çalışanlarımıza ayırdık. Geçtiğimiz hafta açtığımız yurdumuz sadece 48 saatte tamamen doldu. Bugün oraya gelen üniversite öğrencilerimiz ve aileleri ile görüştüm ve maalesef 3 gencimiz geceyi sahilde geçirdiklerini söylediler. Şimdi onları aldık, misafir ediyoruz. Diğer aileler de ev kiralarının çok yüksek olduğunu ve yurt bulamadıklarını dile getirdiler. Çok üzgünüz, elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl kısa sürede nasıl sağlık çalışanlarımız için o yurdumuzu hazırladıysak şimdi de burayı 1 yıl boyunca üniversite öğrencileri için hazırlayacağız.1 haftayı bulmadan burayı tamamlayacağız. Okullar aktif olarak eğitime başladığında tesisimizi hazırlamış olacağız." dedi.

"Yaklaşık 400 erkek öğrenciyi misafir edeceğiz"

Yaklaşık 400 erkek öğrenciyi misafir edeceklerini söyleyen Başkan Özyiğit, "Burası tamamlandığında yaklaşık 400 erkek öğrenciyi misafir edeceğiz. 3 ve 4 kişilik odalar şeklinde hazırlıklarımızı yapacağız. Her öğrenciye bir daire vermek isterdik ama ne yazık ki şuanda öyle bir şansımız yok. Mümkün olduğunca daha çok öğrencimizin barınma ihtiyacını karşılamalıyız." Diye konuştu.

"Yarı olimpik yüzme havuzu ve sosyal etkinlik alanları da bulunuyor."

Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyemizin inşaatını tamamladığı ve iç donanımını bitirdiğinde hizmete hazır hale gelecek Aktif Yaşam Merkezimiz 78 tane 2+1 daire ve 18 tane de 1+1 daireden oluşuyor. Merkezimiz, çok sayıda hobi alanları ile kültür, sanat ve spor atölyeleri ve yarı olimpik yüzme havuzunu barındıran toplamda 17 bin metrekare kapalı alana sahip geniş etkinlik alanlarından oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Erkek öğrenciler için hizmet verecek

Aktif Yaşam Merkezinde erkek öğrencileri misafir edeceklerini kaydeden Başkan Özyiğit, "2013 Akdeniz Olimpiyatları'na katılan sporcular için yapılan yurtların tamamı kız öğrencilere ayırıldı. Diğer özel yurtlar da kız öğrenciler için hazırlanmış yani erkek öğrenciler biraz ihmal edilmiş. Biz Kredi ve Yurtlar Kurumu ve bu bölgede yurt faaliyetlerini sürdüren özel girişimlerle görüştük. Ve erkek öğrenci yurduna ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Aslında kız yurdu yapacaktık fakat oradaki yurdumuzu erkek öğrencilerimize ayırmaya karar verdik. Burada da erkek öğrencilerimizi misafir edeceğiz." dedi.

Yenişehir Belediyesi 400 üniversite öğrencisi için misafirhane açıyor

Abdullah Özyiğit, Mustafa Baysan, Üniversite, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi 400 üniversite öğrencisi için misafirhane açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi 400 üniversite öğrencisi için misafirhane açıyor - Son Dakika
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