Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, derdinin gelecek nesillere güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu belirtti.

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Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, derdinin gelecek nesillere güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeci, Uzun Çarşı ve Terme Caddesinde esnaf ziyareti yaptı.

Esnafın sorunlarını dinleyen Bahçeci, 10 yılda Kırşehir'e milyonluk yatırımlar yaptıklarını, gelecek 5 yılda da 41 yeni projeyle halka hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Mahalli idareler seçimlerinde güçlü bir destek beklediğini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"10 yıldır alın teri bu şehir için gece gündüz akıtan kardeşinizi, çamurla, dedikoduyla, fitneyle küçük düşürmeye çalışıyorlar. Yaşar Bahçeci Türkiye'de en başarılı belediye başkanları arasında görülüyorsa bu başarı Kırşehir'in başarısıdır. Benim derdim şahsım değil, benim derdim ülkem. Benim derdim milletim. Benim derdim yavrularımıza güzel bir gelecek hazırlamak. 10 yıllık tecrübemizle, önümüzdeki beş yılda arkamıza Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı da alarak Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı ile inşallah Kırşehir'e çok daha büyük hizmetler getireceğiz. Tayyip Erdoğan sadece bu milletin umudu olmamıştır. Dünyadaki nerede Müslüman ve Türk varsa onun umudu olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:41 Kaynak: AA

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