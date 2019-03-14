Yerel Seçime Doğru

Kırşehir
Belediye Başkanı ve AK Parti
adayı Yaşar Bahçeci
, derdinin gelecek nesillere güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeci, Uzun Çarşı ve Terme
Caddesinde esnaf ziyareti yaptı.
Esnafın sorunlarını dinleyen Bahçeci, 10 yılda Kırşehir'e milyonluk yatırımlar yaptıklarını, gelecek 5 yılda da 41 yeni projeyle halka hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.
Mahalli idareler seçimlerinde güçlü bir destek beklediğini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:
"10 yıldır alın teri bu şehir için gece gündüz akıtan kardeşinizi, çamurla, dedikoduyla, fitneyle küçük düşürmeye çalışıyorlar. Yaşar Bahçeci Türkiye
'de en başarılı belediye başkanları arasında görülüyorsa bu başarı Kırşehir'in başarısıdır. Benim derdim şahsım değil, benim derdim ülkem. Benim derdim milletim. Benim derdim yavrularımıza güzel bir gelecek hazırlamak. 10 yıllık tecrübemizle, önümüzdeki beş yılda arkamıza Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan
'ı da alarak Devlet Bahçeli
ile Cumhur İttifakı ile inşallah Kırşehir'e çok daha büyük hizmetler getireceğiz. Tayyip Erdoğan sadece bu milletin umudu olmamıştır. Dünyadaki nerede Müslüman ve Türk varsa onun umudu olmuştur."