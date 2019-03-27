Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız beldesinde vatandaşlara seslendi.

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AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız beldesinde vatandaşlara seslendi.

Tunç, Kozcağız'ın tercihini her zaman AK Parti'den yana, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını ve iki dönemdir de yerel yönetimde Mustafa Karaman'ı belediye başkanı seçtiğini söyledi.

Beldeye iki baraj yaptıklarını, Kışla Barajı'nı bitirdiklerini ve Kozcağız Barajı'nı da tamamlayacaklarını dile getiren Tunç, "Yaparsa kim yapar? AK Parti yapar." dedi.

Yapılan çalışmalardan bahseden Tunç, Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz ile Kozcağız, Kumluca, Hasankadı, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Abdipaşa belediye seçimlerini kazanarak 8'de 8 yapacaklarını kaydetti.

Tunç, hükümet olarak tüm belediye başkanlarının arkasında olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız da Bartın mitingimizde bunu ifade etti. 31 Mart'ta inşallah 'Belediyecilik gönül işi, memleket işi.' diyoruz. 31 Mart akşamı öncelikle Kozcağız'da sandıklar açılıp sayıldığında siz burada toplanırsınız, burada bir bayram kutlarsınız. Ardından Bartın'dan da güzel haber alırsanız 15 Temmuz gecesi buradan koştunuz geldiniz ya Cumhuriyet Meydanı'na, aynı şekilde geleceksiniz inşallah. Burada Kozcağız'ın bayramını orada da Bartın Cumhuriyet meydanında da Bartın'ın bayramını kutlayacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Bartın, AK Parti, Kozcağız, Güncel
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