Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Safranbolu
Belediye Başkan adayı Ali Kaya
, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Kaya, iş adamları ve esnafları ziyaretinde yaptığı konuşmada, şu ana kadar ziyaret ettikleri vatandaşların büyük teveccühüyle karşılaştıklarını söyledi.
Halkın 24 saat kime ulaşacaklarını, kimin kapısının her an açık olduğunun bilincinde olduğunu ifade eden Kaya, "Bu nedenle güvenebilecekleri ve başarılı olabilecek bir belediye başkanı istiyor. Biz bunun için varız." diye konuştu. Elif Köse
'den ziyaretler
Millet İttifakı'nın CHP
'li Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Köse, beraberinde CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, İYİ Parti
Safranbolu İlçe Başkanı Bilal Aslan
ve partililer eşlik etti.
Köse, Kıranköy mevkisindeki esnafları gezerek, projelerini anlatıp destek istedi. Danışman
taksicilerle buluştu MHP
Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman
, ilçedeki taksici esnaflarıyla buluştu.
Danışman, yaptığı konuşmada, esnafların sorun ve sıkıntılarını bildiklerini belirtti.
10 yıllık tecrübeye sahip olduğunu aktaran Danışman, bu tecrübeyle Safranbolu'yu yöneteceklerini kaydetti.