Yerli ve milli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı - Son Dakika

Yerli ve milli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı

19.10.2020 09:27
Yerli ve milli uçan araba

Adını 13. Yüzyılın önemli İslam bilim insanlarından biri olan Nasirüddin Tusi'den alan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü tarafından geliştirilen yerli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı.

Adını 13. Yüzyılın önemli İslam bilim insanlarından biri olan Nasirüddin Tusi'den alan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü tarafından geliştirilen yerli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı.

Gelişen teknoloji ile birlikte gelecekte arabaların hem karada hem de havada gideceğine dair artık birçok gelişme söz konusu. Bu anlamda teknolojik alt yapı ile birlikte birçok kurum ve kuruluş çalışmalarına devam ediyor ve örnekler ortaya çıkarıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü de dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak ve Türkiye'deki milli uçan araba teknolojisine destek olmak amaçlı yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak 2019 yılında TEKNOFEST'de teknoloji severlerle buluşan ve büyük beğeni toplayan uçan araba Tusi bu yıl da deneme sürüşlerine başladı. Kapalı alan test sürüşlerini başarı ile tamamlayan araç Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda açık alan test sürüşünü yaptı. Test sürüşlerinden sonra araç için gerekli tüm çalışmaları devam ettireceklerini söyleyen Mekatronik Bölümü Öğretim Görevlisi Umut Us, "Denemelerimizden sonra daha iddialı uçuş testlerine başlayacağız" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALIYORUZ"

Tusi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan ve ayrıca üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisinde AR-GE Mühendisi olan Umut Us, "Araç şimdilik 6 motorlu bir hexacopter altyapısı üzerine kurulu ve hali hazırdaki ağırlığı 100 kilo olup 80 kiloluk bir kişiyi seyahat ettirebilir özellikte. Uçuş menzili açısından da havada 30 kilometrelik karada ise 160 kilometrelik bir menzile sahip. Elektrikle çalışan ve 2-2.5 saatlik bir şarj sonrasında yaklaşık olarak 180 kiloluk bir itiş değeri ile birlikte 8-9 dakikalık uçuş yapabiliyor. Şuan halihazırda test uçuşlarımız 10 metre civarında gerçekleşiyor. Belli başlı limitin üstüne çıktığımız zaman havadaki rüzgar direnci devreye giriyor. İlk prototip olduğundan dolayı bizim için yeterli diyebilirim. Bunları baz aldığımızda istediğimiz sonuçlara ulaşıyoruz" dedi.

"DAHA İDDİALI UÇUŞ TESTLERİ YAPACAĞIZ"

US ayrıca üniversitenin vermiş olduğu destekten dolayı da çok memnun olduklarını söyleyerek, "Üniversitemizin yenilikçi anlayışı sayesinde ekip arkadaşlarımızla birçok proje üzerine çalışmalar yapıyoruz ve buralara kadar geldik. Aslında bizim uçan araba projemizin tasarım süreci 2018 yılında başladı. Çeşitli üretim safhalarından çıktıktan sonra test aşamalarına geldi. Biz aslında kapalı alan test uçuşlarımızı gerçekleştirmiştik. Açık alan test uçuşlarımızda da çeşitli çalışmalar yaptık. Bugün itibari ile artık çok daha iddialı bir uçuş testi gerçekleştireceğiz diyebilirim" dedi.

"GELECEĞE YÖNELİK BİR PROJE"

US son olarak da, "Bizler uçan araba projesini sadece yaptık demek için yapmıyoruz geleceğe yönelik yaptığımız bir proje. İlerleyen dönemlerde çeşitli yatırımlarla birlikte bunu hayata geçirilebilir hale getirmeyi planlıyoruz ve gerçekten uçan arabamızın içine bir insan binerek seyahat edilebilir bir yapıya büründürmek istiyoruz. Şuan bildiğiniz gibi Sivil Havacılık Kuralları gereğince insan taşımak zor ve sıkıntılı bir süreç. Bu yüzden testlerimizi 80 kiloluk bir ağırlık içerisine yerleştirerek yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen test sürüşlerden memnun kaldığını belirten üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Uçan araba teknolojisinde Türkiye olarak gücü elinde bulunduran bir ülke konumunda olmak için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

(Şeyda Ceylan Görgenç/İHA)

Yerli ve milli uçan araba Tusi test sürüşlerine başladı
Yerli ve milli uçan araba Tusi test sürüşlerine başladı
Yerli ve milli uçan araba Tusi test sürüşlerine başladı
Yerli ve milli uçan araba Tusi test sürüşlerine başladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye, İslam, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli ve milli uçan araba 'Tusi' test sürüşlerine başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! 3 ay sahalardan uzak kalacak KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor 5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor         
08:07
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi         
07:48
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu         
05:02
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Karı-kocaya baltayla saldıran komşuların görüntüleri kameraya yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşuların görüntüleri kameraya yansıdı         
17:25
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor         
13:09
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 09:31:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli ve milli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei