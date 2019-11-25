Yeşilyurt Belediyespor'da 3 puan sevinci

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz Batman Petrolspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Örneklik teşkil eden bir 90 dakikaydı. Bir takım nasıl hiç bir şartta vazgeçmezin en güzel fotoğrafıydı" dedi.



TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 14.haftasında oynanan Batman Petrolspor müsabakasında alınan 4-2'lik galibiyetin sevinci sürüyor. Karşılamayı değerlendiren turuncu yeşilli kulübün başkanı Tahsin Yılmaz, futbolcularını yürekli mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Geriye düşmelerine rağmen maçı inançlarıyla kazandıklarını kaydeden Yılmaz, "Geriye düştüğümuz zorlu Batman Petrol maçında 4-2 galip geldiğimiz için mutluyuz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca maça gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu önemli galibiyeti Malatya'mıza hediye ediyoruz. Bize inanın destek olun. Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız" dedi.



"Örneklik teşkil eden bir 90 dakikaydı"



Yılmaz, Batman karşısında takımıyla gurur duyduğunu da ifade ederek şunları söyledi:



"Hakikaten mücadele ve inanç bakımından örneklik teşkil eden bir 90 dakikaydı. Bir takım nasıl hiç bir şartta vazgeçmezin en güzel fotoğrafıydı. Futbolcularımızı yürekli ve pes etmeyen mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Teknik heyetimiz de böyle bir takım ortaya çıkardığı için teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuz açık." - MALATYA