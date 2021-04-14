Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak - Son Dakika

Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak

14.04.2021 09:43

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre artık kuyumculuk yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak. Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğe göre, Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak. Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek.

YETKİ BELGESİ DEVREDİLEMEYECEK

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası ve MERSİS'e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS'e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yer alacak.

Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak

Ticaret, Gazete, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • Usta işsiz : 20 sene öncesinden Bir sürü ustalık belgesi aldırdılar yoksa dükkan açamazsın diye.Hiçbir işe yaramadı.Dükkan kapandı ustalık belgelerim kanape altında küfleniyor.Zanaat yetenek isteyen mesleklerde belge kurs şart ama sermayeye dayalı esnaflıkta hiçbir esprisi yok Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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