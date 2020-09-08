Yıldırım'a "Uyumayan Kütüphane" - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı ve 7 gün 24 saat hizmet verecek olan 'Uyumayan Kütüphane' inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeçile birlikte, Kentsel Tasarım ve Planlama Merkezi'nde faaliyet gösterecek, Türkiye'ye örnek projelerden biri olan 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Toplam 1250 metrekarelik alanda inşa edilen kütüphanenin bünyesinde, 288 kişilik kütüphane alanının yanı sıra, seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarları ve kafeterya bulunacak.

'Uyumayan Kütüphane' projesinde sona gelindiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Seçim öncesinde vaadlerimiz arasında yer alan 'Uyumayan Kütüphane' projemizde sona yaklaştık. 250 bin genç nüfusu, üniversitesi, öğrenci yurtları ile genç dostu şehir Yıldırım'a, hizmete talip olduğumuzda, gençlerimize bir kütüphane sözü vermiştik. Gençlerimizin beklentilerine yanıt verebilmek adına söz verdiğimiz 'Uyumayan Kütüphane'mizi ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası Yıldırımın gençlerine, çocuklarına hizmet edecek önemli bir mekan olacak. Bursa'da bir ilk olarak 7 gün 24 saat hizmet konseptiyle hizmet verecek bünyesinde 80 binin üzerinde kitap bulunacak 'Uyumayan Kütüphane' gençlerimizin buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Hem belediyelerin hem de hükümetin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ettiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, "Yaptığımız yatırımların hepsi insana dair yatırımlar. Bizim Bursa'mız çok güzel bir şehir, ruhu olan bir şehir. Bu güzel şehrimizde eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Topluma okuma alışkanlığı kazandırılması noktasında bu kütüphane Yıldırım ve Bursa'mıza büyük bir kazanım sağlayacak. Gençlerimiz teknoloji ile donatılmış 'Uyumayan Kütüphane'miz de istedikleri bilgiye daha çabuk ulaşma imkanı bulabilecekler. Kütüphane'miz modern tasarımı ve fonksiyonel kullanıma açık mekanlarıyla ilgiye değer. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, bu değerli projesiyle bütün kurulacak kütüphanelere güzel bir örnek olacak" ifadelerini kullandı. - BURSA