Yıldırım Belediye Meclisi'nde komisyonlar belirlendi - Son Dakika

Yıldırım Belediye Meclisi'nde komisyonlar belirlendi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yıldırım Belediyesi 2019-2024 Seçim Dönemi'nin 14. Olağan Meclis Toplantısı'nda encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yıldırım Belediyesi 2019-2024 Seçim Dönemi'nin 14. Olağan Meclis Toplantısı'nda encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.

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Yıldırım Belediyesi 2019-2024 Seçim Dönemi'nin 14. Olağan Meclis Toplantısı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.Korona virüs tedbirleri nedeniyle son olarak Mart ayında olağan ve Mayıs ayında olağanüstü olarak toplanan Yıldırım Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile çalışmalarına kaldığı yerden başladı. Uzun bir aranın ardından Yıldırım Belediye Meclisi olarak ilçe sakinlerine ve şehre hizmet aşkıyla çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Oktay Yılmaz, "2020 yılı başladığı gibi yine olumsuzluklarla geçiyor. Korona virüs tehdidi halen tam anlamıyla geçmiş değil. Yeni normal dönemde de adımlar attık fakat tedbirlerimizi çok daha güçlü bir şekilde devam ettirmeliyiz. Korona virüs tedbirleri nedeniyle toplantılarımıza geçici süreliğine ara vermek durumunda kalmıştık. Yıldırım Belediye Meclisi olarak ilçe sakinlerine ve şehre hizmet aşkıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin bizden beklediği önemli hizmetler var. Hepimizin ortak paydası, ortak düşüncesi, hemşerilerimiz için en iyi hizmeti üretmek. Bizim temel önceliğimiz ortak akıl. Ortak akıl ve ortak dil ile idealleri gerçekler ile harmanlayarak, milletimize hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi.


Oybirliği ile belirlendi


5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesi doğrultusunda Encümen Üyeleri ve 24. Maddesi doğrultusunda İhtisas Komisyonları Üyeleri seçimi Belediye Meclisi'nde gerçekleştirildi. Encümen Üyeliği'ne Sevim Parlak, Ahmet Sağdıç ve Cemal Abdulnasır Yaşar seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'na Hilmi Pakyürek, Şefik Kaya, Ali Çiftçi, İsmail Tekin ve Mücahit Bozkurt seçildi. İmar Komisyonu'na Merve Ekmekci, Fatih Kara, Mücahit Bozkurt, Nurettin Sanatçı ve Burak Alp Özbek seçilirken, Hukuk Komisyonu'na İmren Çavuşoğlu, Nazlı Merve Eryılmaz, Hızır Çetinkaya, Servet Çağıl ve İhsan Bilgili seçildi. Çevre Sağlığı, Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu'na Selim Yolgeçen, Süleyman Öztürk, Cahit Güner, Ali Haydar Efe ve İsmail Turan seçilirken, Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu'na Şenol Çulcu, Ahmet Aksu, Feridun Özyüksel, Cemil Ocak ve Salih Barış seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na ise Nazlı Merve Eryılmaz, İmren Çavuşoğlu, Sevim Parlak, Turgay Ferahlıerve Mustafa Engin Kargılı seçildi. Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları Üyeleri'nin tamamı oy birliği ile belirlendi. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Koronavirüs, Yıldırım, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yıldırım Belediye Meclisi'nde komisyonlar belirlendi - Son Dakika

Son Dakika

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