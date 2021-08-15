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Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm - Son Dakika

Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm

15.08.2021 15:23
Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm, System.String[]

İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin fikirlerini alarak hizmet üretmeye devam ediyor.

İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin fikirlerini alarak hizmet üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay mahalle mahalle gezerek vatandaşla buluştu.

Duaçınar Mahallesi Bıçakçılar Sitesi esnafını ziyaretten sonra Cuma buluşmalarında Hacı Demir Öz Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, Çavuşoğlu ve Erbay namaz çıkışı vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı içinde hareket ettiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı, Yıldırımlılarla birlikte yönetiyoruz. Mahalle ziyaretleri ve Cuma buluşmaları ile vatandaşlarımızla buluşuyor, onların talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın fikirlerini alarak onları da bir nevi yönetimde söz sahibi kılıyoruz. Yıldırım'da yaşayan herkesin fikri bizim için değerli. Yıldırım'ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşla bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağına inanıyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu yüzden projelerimizi sahada, hemşerilerimizle birlikte şekillendiriyoruz" dedi.

Mahalle ziyaretleri ve Cuma buluşmalarının ardından toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması, genç işsizliğin azaltılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerinin arttırılması amacıyla hizmet veren Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ettiklerini aktaran Yılmaz, "Gençlerimizin istihdamına yönelik verilen mesleki ve teknik eğitim çalışmalarını bizzat yerinde inceledik. Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerinin geliştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması sonucunda ilçemizdeki genç işsiz oranının düşürülmesi ile başta tekstil sanayisi olmak üzere, otomotiv sanayi ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Arabayatağı Spor Kulübü'nü ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın, 'spor şehri' kimliğini güçlendirecek yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini vurguladı. Yılmaz, "Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve sporla tanışması açısından ilçenin her noktasına spor tesisleri kazandırıyoruz. İlçemizde spor yatırımları ile fark yaratıyor, örnek sporcular yetiştiriyoruz. Yıldırım'ın 'Spor Kenti' kimliğini güçlendireceğiz" dedi.

Yıldırım Belediyesi'nin insanı önceleyen hizmetlerle ön plana çıktığını ifade eden Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye güçlü olacaksa milletiyle birlikte güçlü olacak. Yıldırım Belediyesi ilçeyi güzelleştirirken vatandaşla birlikte adım atıyor. Onlardan gelen talepler doğrultusunda farklı alanlarda çok önemli projeleri hayata geçiriyor. Kentsel dönüşüm, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları, parklar ve mesire alanları, kütüphaneler ile birlikte Yıldırım'ın çehresi değişiyor. Ben bu çalışmalar ve insana dokunan hizmetleri nedeniyle Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı. Yıldırım Belediyesi'nin vatandaştan gelen her talebe hızlıca çözüm ürettiklerini belirten Ali Erbay, "Altyapı, asfalt, park, çevre, temizlik vb. hangi konuda olursa olsun mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler ürettiği için Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm
Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm
Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm
Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm

Yıldırım Belediyesi, Oktay Yılmaz, Hisarcık, Yıldırım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm - Son Dakika


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