Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan "Engelsiz Evi"Ne Ziyaret

Yıldırım'dan "Engelsiz Evi"Ne Ziyaret

30 dakika önce

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı Belediyesine bağlı "Engelsiz Evi"ni ziyaret etti.

Yıldırım'dan
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı Belediyesine bağlı "Engelsiz Evi"ni ziyaret etti.

Başkan Yıldırım, burada eğitim alan engelli kursiyerlerle tanışıp, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, engelli dostu Gölbaşı için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Engelli evi kursiyerlerine çalışmalarında destek olmaya devam edeceğiz. Burada kursiyerlerin yaptığı süs eşyalarının da satışı için gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Yıldırım, daha sonra Kent Konseyi Başkanı Niyazi Arslan ve usta öğretici Suzan Salık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:20 Kaynak: AA
İskender Yıldırım, Güncel
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