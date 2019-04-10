Yıldırım'dan "Engelsiz Evi"Ne Ziyaret
30 dakika önce
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı Belediyesine bağlı "Engelsiz Evi"ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:20 Kaynak: AA
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım
, Gölbaşı Belediyesine bağlı "Engelsiz Evi"ni ziyaret etti.
Başkan Yıldırım, burada eğitim alan engelli kursiyerlerle tanışıp, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Başkan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, engelli dostu Gölbaşı için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Engelli evi kursiyerlerine çalışmalarında destek olmaya devam edeceğiz. Burada kursiyerlerin yaptığı süs eşyalarının da satışı için gerekli desteği vereceğiz." dedi.
Yıldırım, daha sonra Kent Konseyi
Başkanı Niyazi Arslan
ve usta öğretici Suzan Salık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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