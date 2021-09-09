Yıldırım'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret - Son Dakika

Semiha Yıldırım'ın Rektör Prof. Dr. Karabulut'u ziyaretinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, MTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri de eşlik etti.

Ziyarette MTÜ projeleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Karabulut, Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde üretimini yaptıkları Acı Kayısı Çekirdeği Ekstresi (KAYISIR), Kayısı Çekirdeği Kahvesi, Kayısı Çekirdeği Yağı ürünleri tanıttı ve bu ürünlerden elde edilen gelirlerin öğrencilere burs olarak verildiğini ifade etti.

Yıldırım, kuruluş olarak yeni olmasına rağmen büyük yollar kat eden MTÜ'nün Malatya için önemli bir değer olduğunu ifade ederek üniversitelerin ülke kalkınmasında önemli rol oynadığını ve üniversiteler bünyesinde üretilen projelerin çok değerli olduğunu belirtti. Semiha Yıldırım MTÜ'nün hızlı yükselişi ve çalışmaları için Rektör Prof. Dr. Karabulut'u tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut gerçekleştirilen projelere değinerek, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi duvarları olmayan yeni nesil bir üniversitedir. Bilimin, akademik çalışmaların üretime ve uygulamaya dönüşmesini, halkın hizmetine sunulmasını misyon ve vizyon olarak belirleyen bir üniversiteyiz. Yeni fakültelerimiz yeni bölüm ve programlarımız ile gelecek nesilleri özveri ile yetiştiriyoruz. Aynı zamanda toplumun sorunlarına da çözüm önerileri arıyor, projeler geliştiriyoruz. Ülkemiz her geçen gün daha da büyümekte ve büyürken de her alanda gelişimlerini sürdürmekte gerek sanayi, gerek sağlık, gerekse de eğitim alanın da çok büyük yenilikler var. Bu gelişimde üniversitelerin rolü çok büyük burada bizlere, üniversitelere düşen rol, bu ilerlemelere destek olacak atılımları yapmak, eğitim ve öğretimimizi buna göre dizayn etmek. Malatya Turgut Özal üniversitesi olarak biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. "dedi.