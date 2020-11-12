Yıldırım kentsel dönüşümün lokomotifi olacak - Son Dakika

Yıldırım kentsel dönüşümün lokomotifi olacak

12.11.2020 15:29
Yıldırım kentsel dönüşümün lokomotifi olacak, System.String[]

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümde başarılı olmanın sırrının şehrin bütün dinamiklerinin görüşleri doğrultusunda, hak sahibi, devlet ve müteahhitlerin yürüteceği iş birliği olduğunu vurguladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümde başarılı olmanın sırrının şehrin bütün dinamiklerinin görüşleri doğrultusunda, hak sahibi, devlet ve müteahhitlerin yürüteceği iş birliği olduğunu vurguladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç ve yönetim kurulu üyeleriyle Hünkar Köşkü'nde bir araya geldi. Yıldırım'ın öncelikli gündeminin planlı yapılaşma ve kentsel dönüşüm olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Kentsel dönüşümün önünü açmak için öncelikle imar planlarını kalıcı bir şekilde çözmek, plan ve uygulamalarda bir daha geri dönmemek adına İmar Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi gerekiyordu. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak problemlerimizi çözecek maddeleri bakanlık yetkilileri, milletvekilleri ile görüşerek İmar Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına büyük katkı sunduk" dedi.

Bursa ve Türkiye'de yürütülen kentsel dönüşüm tecrübelerini yakından incelediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Buralardaki doğru yapılanlar kadar, kötü örnekleri de gördük. Bu projelerin bir kısmında vatandaş kazandı, bir kısmında ise müteahhit kazandı veya her ikisi de kazandı. Ancak bu projelerin birçoğunda maalesef şehrin kaybettiğine tanık olduk. Bu tecrübelerden sonra önceliğimiz; şehrin kaybetmeyeceği tam aksine kazanacağı bir dönüşüm planladık. Evet, biz tüm tarafların kazanacağı bir dönüşüm istiyoruz. Ancak, bunu yaparken de şehrin kaybetmesine kesinlikle göz yummayacağız. Bu bizim kırımızı çizgimizdir. Bu doğrultuda ada bazlı dönüşümün önünü açacak, uygulamaları kendi bütünlüğü içerisinde hızlıca çözebilecek bir model oluşturalım buna göre de hem örnekler yapalım, planlarımızı da buna göre revize edelim dedik. Hayatın gerçeklerini görerek yol almak gerekiyor. Baskıcı bir yöntemle sonuç almak mümkün değil. İnsanlarında taleplerini dikkate alarak bir süreç yönetmek gerekiyor. Genel olarak imarla ilgili böyle bir bakışımız var" diye konuştu.

Yıldırım'ın projeksiyonunun diğer ilçelerden daha farklı olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, "Yıldırım'da bu dezavantajın ortadan kaldırılması ve ilçenin şahlanması gereken bir durum var. Dolayısıyla bizler bu işin lokomotifi olarak hem kurumlarımıza, özel sektörümüzle hem de sivil toplum kuruluşlarımızla harekete geçirecek bir süreç yönetiyoruz. Bu anlamda bakanlıklarımızın, kurumlarımızın kaynaklarını Yıldırım'da daha aktif nasıl kullanırız bunun hesabını yapıyoruz. Bu minvalde de bu işi özel sektörümüzün desteği, vatandaşımızın teveccühü ile birlikte çok daha hızlı yapabileceğimizi ifade ediyorum. Bizler bir yandan sosyal yaşamı güçlendirecek çalışmalar yaparken diğer yandan da şehrin dönüşümü adına kalıcı, nitelikli ve sağlıklı adımlar atmayı gaye edindik. Biz Yıldırım'ın kazanacağı bir projeksiyon ortaya koymayı hedefliyoruz ve bu projeksiyona da herkesin katkı sunmasını istiyoruz. Çünkü Yıldırım'da uzaktan yakından herkesin bir geçmişi var. Dolayısı ile bunu da bir vefa olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm konusunda hızlı davranılması gerektiğini belirten İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, "Çünkü deprem kapımızda. Çok zamanımız yok, kentsel dönüşümün acilen önünü açmamız lazım. 5 katlı binayı yıkıp yerine 10 katlı bina yapmak bu işin çözümü değil. Daha bölgesel, daha ada bazında, geniş planlamalar yapmamız lazım. Biz inşaat sektörü olarak bu tecrübeye sahibiz. Sizlerin önderliğinde, sizlerin oluşturacağı kentsel dönüşüm planlamalarında Bursa ya da Türkiye genelinde söylersek dünya 2'ncisi olan inşaat sektörü çok rahat bu işin altından kalkabilir. Bugün yaptığımız binaların kalitesini tartışmaya gerek yok. Son derece kaliteli, güzel binalar yapıyoruz. Kentsel dönüşüm için bütün malzememiz var sadece bu helvayı yapmak lazım. Kentsel dönüşümde çok önemli bir konu. Hatta ben bunu daha da ileriye götürerek bunu bir Milli Güvenlik Sorunu olarak görüyorum" dedi. - BURSA

Yıldırım kentsel dönüşümün lokomotifi olacak
Yıldırım kentsel dönüşümün lokomotifi olacak
Yıldırım kentsel dönüşümün lokomotifi olacak

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, İnşaat, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım kentsel dönüşümün lokomotifi olacak - Son Dakika


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