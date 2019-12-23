YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (2) - Son Dakika

PARİS'TE POLİSİN ATTIĞI GAZ KAPSÜLÜ AA FOTO MUHABİRİNİ YARALADI (05.12.2019)
Sarı yeleklilerin araçları ateşe vermesi
Göstericilerden görüntüler
Polisin müdahale etmesi
AA foto muhabirini Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı
Ambulansın hastane önüne gelişi
AA foto muhabirini Mustafa Yalçın'ın içeriye sedyede girişi
AA Foto Muhabiri Yalçın'ın Fransız polisince yaralanması meslek örgütlerince kınanması
Protestoya katılanların slogan atması
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması
Arslan ile beraberindeki üyeler ve AA çalışanlarının slogan atarak Fransa Büyükelçiliğinin duvarına siyah çelenk bırakması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un saldırıyı kınaması
AA Foto Muhabiri Yalçın'ın açıklamaları
AA Foto Muhabiri Yalçın'ın hastaneden taburcu olması
AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİ "CAMBRİDGE CAMİSİ" AÇILIŞ TÖRENİ (05.12.2019)
Cambridge Camisinden drone görüntüleri
Caminin içinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçı Yusuf İslam'la sohbeti
Yusuf İslam'ın konuşması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Huntington bölgesi Yardımcı Piskoposu Dagmar Winter'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hediye takdimi
YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (2)
2019 yılının Aralık ayında, Paris'te AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'nın polisin attığı gaz kapsülü ile gözünden yaralanması ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Cambridge Camisinin açılış töreninden oluşan görüntüler