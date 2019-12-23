YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (2) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (2)

6 saat önce

PARİS'TE POLİSİN ATTIĞI GAZ KAPSÜLÜ AA FOTO MUHABİRİNİ YARALADI (05.12.2019) Sarı yeleklilerin araçları ateşe vermesi Göstericilerden görüntüler Polisin müdahale etmesi AA foto muhabirini Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı Ambulansın hastane önüne gelişi AA foto muhabirini Mustafa Yalçın'ın...

PARİS'TE POLİSİN ATTIĞI GAZ KAPSÜLÜ AA FOTO MUHABİRİNİ YARALADI (05.12.2019)

Sarı yeleklilerin araçları ateşe vermesi

Göstericilerden görüntüler

Polisin müdahale etmesi

AA foto muhabirini Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı

Ambulansın hastane önüne gelişi

AA foto muhabirini Mustafa Yalçın'ın içeriye sedyede girişi

AA Foto Muhabiri Yalçın'ın Fransız polisince yaralanması meslek örgütlerince kınanması

Protestoya katılanların slogan atması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması

Arslan ile beraberindeki üyeler ve AA çalışanlarının slogan atarak Fransa Büyükelçiliğinin duvarına siyah çelenk bırakması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un saldırıyı kınaması

AA Foto Muhabiri Yalçın'ın açıklamaları

AA Foto Muhabiri Yalçın'ın hastaneden taburcu olması

AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİ "CAMBRİDGE CAMİSİ" AÇILIŞ TÖRENİ (05.12.2019)

Cambridge Camisinden drone görüntüleri

Caminin içinden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçı Yusuf İslam'la sohbeti

Yusuf İslam'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Huntington bölgesi Yardımcı Piskoposu Dagmar Winter'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi

YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (2)

2019 yılının Aralık ayında, Paris'te AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'nın polisin attığı gaz kapsülü ile gözünden yaralanması ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Cambridge Camisinin açılış töreninden oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (2)

Mustafa Yalçın, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:20 Kaynak: AA
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