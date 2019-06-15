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YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi

1 saat önce

Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi.

YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi, System.String[]
Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi.

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi. YKS birinci oturumu için Adapazarı Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Ortaokuluna gelen Berkan Durgun isimli bir genç, yanlış okula geldiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Ekip otosuna alınan Dursun, sınava gireceği okula getirildi.

"Sınavım gayet iyiydi"

Sınav sonrası Berkan Durgun yaptığı açıklamada, "Kırmadılar Allah razı olsun, yetiştirdiler beni son dakikada. İçerideki görevli arkadaşlar da beni aldılar içeri son dakikada. Onlardan da Allah razı olsun. Sınavım gayet iyiydi, memnundum. Liseyi Bolu Mengen'de aşçılık okulunda bitirdim. Şimdi de yine aşçılık üzerinden devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Öğrenciyi yetiştirdiğimiz için mutluyuz"

Öğrenciyi okula yetiştiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis memuru İsmail Görgülü yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın, yanlış gelen öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda hafta içinden bu yana talimatları vardı. Bizde o anda okul çevresinde bulunuyorduk. Geç kalan öğrenci kalabilir diye. O anda öğrencimizi gördük. Hemen öğrenciyi aracımıza aldık, yaklaşık 7 dakikamız vardı, zamanla yarışıyorduk. Öğrenciyi yetiştirdiğimiz için mutluyuz" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:34 Kaynak: İHA
Adapazarı, Sakarya, Polis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 3. Sayfa
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