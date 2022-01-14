Antalya'nın Akseki ve Korkuteli ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri yardım etti.
Akseki ilçesinde Antalya- Konya yolu Alacabel mevkii ile Akseki-Beyşehir yolunda yer yer 50 santimetreye ulaşan kar nedeniyle yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takıldı. Cevizli ve Günyaka mahalle okullarında mahsur kalan öğrenciler de jandarma ekiplerince evlerine ulaştırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği - Son Dakika