YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de rektörler ve iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de rektörler ve iş dünyasıyla buluştu

25.02.2022 12:42
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de rektörler ve iş dünyasıyla buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir programı kapsamında, kentteki üniversitelerin rektörleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir programı kapsamında, kentteki üniversitelerin rektörleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Özvar, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sanayi İş Birliği Buluşması'na katıldı.

Açıklamada toplantıdaki değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Özvar, yeni YÖK vizyonu doğrultusunda iş dünyasıyla ilişkileri güçlendireceklerini belirtti.

İzmir'in yükseköğretim açısından 9 üniversite, 200 bine yakın öğrenci ve 3 bin 500'ü bulan öğretim elemanıyla çok büyük kapasiteye sahip olduğunu aktaran Özvar, üniversitelere sunulan imkanlarla ticaret ve sanayi alanındaki potansiyelin bir araya gelmesiyle yeni başarı hikayelerinin yazılabileceğini aktardı.

Vali Yavuz Selim Köşger ise YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'ın ziyaretinin İzmir açısından bir talih olduğunu, İzmir'in üniversite sanayi iş birliği konusunda bir model oluşturabileceğini bildirdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da sanayiciye uluslararası arenada katma değer sağlayacak projeler geliştirme konusunda destek olmak istediklerini, bu kapsamda bölgedeki tüm organize sanayi bölgelerini ziyaret ettiklerini belirterek, sanayiciden Türk bilim insanlarına güvenmelerini istediklerini kaydetti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise iş dünyası olarak üniversitelerle ortak proje geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan YÖK Başkanı Özvar'ın İzmir programı kapsamında Ege Üniversitesi Senatosu'nda İzmir'deki üniversite ve yükseköğretim kurumlarından rektör ve yöneticilerle buluştuğu, EÜ Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (EGE-MATAL) Ege Üniversitesi Öğrenci Senatosu üyelerinin sorunlarını dinlediği de bildirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de rektörler ve iş dünyasıyla buluştu
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de rektörler ve iş dünyasıyla buluştu
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de rektörler ve iş dünyasıyla buluştu
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de rektörler ve iş dünyasıyla buluştu

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Ege Üniversitesi, Üniversite, Erol Özvar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de rektörler ve iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika


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