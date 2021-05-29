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Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

29.05.2021 17:55
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

İZMİT'te yolcu otobüsünün aynı yöne giden yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.

İZMİT'te yolcu otobüsünün aynı yöne giden yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Feyyaz Özel yönetimindeki 29 AU 629 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Süleyman Dicle yönetimindeki 34 CBL 477 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, şoför Feyyaz Özel ile aynı otobüsteki yolcular Şinasi Taşdemir, Melahat Gerçin, Fikri Alkan, Yusuf Seçer, Firdevs Seçer, Fatma Öztoprak ve Hatice Sütçü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.  Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.


Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu, Alikahya, Kocaeli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika


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