Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı

16.03.2022 22:57

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 58 yaşındaki Sinem Çerşit, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 58 yaşındaki Sinem Çerşit, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Digor ilçesine bağlı Oyuklu köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Çerşit'in aniden rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipi nedeniyle köye ulaşamayınca sağlık ekiplerine paletli araç desteği verildi. Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda paletli ambulansla yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından köye ulaşan ekipler, Çerşit'e ilk müdahaleyi burada yaptı.

Paletli ambulanstaki kontrollerin ardından hasta, ilçe hastanesine getirilmek üzere yola çıkarıldığı sırada tipi nedeniyle kar birikintilerinin olduğu yolda araç yaklaşık 2 metrelik karda batarak askıda kaldı.

Aracı askıdan kurtarma çabalarından sonuç alınamayınca sağlık ekipleri ellerine aldıkları küreklerle karları küredi. Çerşit'i bir an önce hastaneye ulaştırmak isteyen ekiplere köylüler de destek verdi. Yaklaşık 1 saat sağlık ekipleri ve köylülerin küreklerle ambulansın kaldığı yerdeki karları küremesinin ardından ambulans, halat yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri de yoğun kar birikintisinin olduğu yolda çalışma yaparak paletli ambulansın geçişini sağladı. Yaklaşık 10 kilometre paletli ambulansla taşınan Çerşit,

Karakale köyünde bekleyen ambulansa teslim edildi.

Digor Devlet Hastanesine kaldırılan Çerşit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakını İsmail Varlı, gazetecilere, köyde yoğun kar yağışı ve tipinin olduğunu belirterek "Yolumuz kapalı, kız kardeşim kalp hastası ambulans geldi, Allah devletimize zeval vermesin. Burada ulaşım sağlanamıyor her gün kar-fırtına var, yol açılsa bile hemen kapanıyor. Sağlık ekipleri geldi, hastamızı aldılar hastaneye götürüyorlar." dedi.

Köy sakinlerinden Bayram Varlı da ekiplere teşekkür ederek "Köyde hastamız vardı yollarımız kar ve tipi nedeniyle kapalı, köyde mahsur kaldık. 112'yi aradık bu karda kışta ulaşım olmayan köye geldiler. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı
Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı
Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı

YORUMLAR
500
Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi Ambulans helikopter Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında hastaların imdadına yetişiyor Ambulans helikopter Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında hastaların imdadına yetişiyor

Ambulans, Kars, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 23:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement