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Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı

22.11.2021 10:17

Eskişehir'de yolun karşısı geçtiği esnada kamyonetin altında kalan Raziye Ersal isimli kadın ağır yaralı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de meydana gelen feci kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Raziye Ersal isimli vatandaş feci şekilde can verdi.

KAZA SABAH YAŞANDI

Eskişehir- Kütahya Karayolu'nun Orhangazi mahallesinden geçen bölümünde sabah saatlerinde Ümit Ş. idaresindeki 26 AEC 877 plakalı kamyonet Kütahya istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Raziye Ersal'a (40) çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen yaralı kadını kurtaramadı. Raziye Ersal'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın mesai saatinin başlangıcına denk gelmesi ise uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Yolun karşısına geçtiği sırada kamyonetin altında kalan kadın öldü
Yolun karşısına geçtiği sırada kamyonetin altında kalan kadın öldü
Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı

Eskişehir, Orhangazi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı - Son Dakika


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