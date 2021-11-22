Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı - Son Dakika

Eskişehir'de meydana gelen feci kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Raziye Ersal isimli vatandaş feci şekilde can verdi.

KAZA SABAH YAŞANDI

Eskişehir- Kütahya Karayolu'nun Orhangazi mahallesinden geçen bölümünde sabah saatlerinde Ümit Ş. idaresindeki 26 AEC 877 plakalı kamyonet Kütahya istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Raziye Ersal'a (40) çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen yaralı kadını kurtaramadı. Raziye Ersal'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın mesai saatinin başlangıcına denk gelmesi ise uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.