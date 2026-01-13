Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
M.Ç. idaresindeki 66 ABE 815 plakalı otomobil, Atatürk Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda A.B.K. yönetimindeki 66 AE 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
