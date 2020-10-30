Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı

30.10.2020 16:33
Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı, System.String[]

YOZGAT'ta, patates üretiminde çeşitliliği sağlamak için deneme amaçlı ekilen 8 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.

YOZGAT'ta, patates üretiminde çeşitliliği sağlamak için deneme amaçlı ekilen 8 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı. Vali Ziya Polat, "Böyle bir yerli ürünü kendi topraklarımıza kavuşturup rekolteyi yükseltmek bizim için çok önemlidir" dedi.

Yozgat Tarım Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ürün çeşitliliği ile verimi artırmak amacıyla, Kuşçu köyünde deneme amaçlı ekilen 8 çeşit yerli patatesin hasadı için program düzenlendi. Programa Vali Ziya Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güngör Yılmaz ile davetliler katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Polat, "Patates üretiminde dekar başına ortalama 3-4 ton arasında ürün alınırken, yerli tohumların bazılarında dekar başına 6-7 tona ulaşıldı. Böyle bir yerli ürünü kendi topraklarımıza kavuşturup rekolteyi yükseltmek bizim için çok önemlidir. Yozgat'ta 9 bin dekar patates alanımız var. Yaklaşık 30 bin ton ürün elde ediliyor.  Umarım sertifikasyon işlemlerini halledip topraklarımızı yerli tohumla buluştururuz" dedi.

'30 BİN TON DÜŞÜK'

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güngör Yılmaz da yerli tohumların 10 yıllık bir sürede geliştirildiğini belirterek, "Bu süre çok ciddi bir zaman dilimi. Ürünler tescil edildi ve devamının gelmesi gerekiyor. Yozgat'ta 30 bin ton patates üretiliyor. Yozgat güzel ekolojik koşullara ve toprak yapısına sahip. Bu nedenle 30 bin ton çok düşük, bunu 300 bin tona çıkarmamız lazım" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından 8 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.


Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı

araştırma, Yozgat, Niğde, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 8 çeşit yerli patates hasadı yapıldı - Son Dakika


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