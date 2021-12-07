TEL Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde tuttuğu Haseke'nin Kamışlı ilçesinde "çocuk savaşçı" kadrosu için kaçırdığı kız çocuklarının anneleri ve yakınları, örgüt karşıtı protestolarına devam etti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 21 Kasım'da terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'nin Amuda ilçesinden kaçırdığı kız çocuklarının anne ve yakınları bugün de Kamışlı ilçesinde örgütü protesto etti.

Kamışlı'daki Birleşmiş Milletler (BM) ofisinin önünde planlanan gösteri, YPG/PKK'lı teröristlerin BM ofisine giden yolları kapatması üzerine ilçe merkezindeki Ferman Hastanesi önünde düzenlendi.

Göstericiler, "Çocuklarımız kurtuluşumuzdur", "BM, kaçırılan çocuklarımızın nerede?", "Küçük omuzlar sadece okul çantaları taşır" yazılı dövizler taşıdı.

Annelerin elindeki pankartları indirmeye ve protestoyu güç kullanarak dağıtmaya çalışan YPG/PKKlı teröristlerin, protestoya katılan Şems adlı kadın yazarı alıkoyduğu öğrenildi.

Gösterileri takip eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (İKBY) merkezli yayın yapan Rudaw kanalının Kamışlı'daki ofisini basarak 6 çalışanırı götüren YPG/PKK, farklı medya organlarına mensup 3 medya mensubunu daha alıkoydu.

Çocuklar, Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürülüyor

Daha önceki dönemlerde de Haseke'de çok sayıda çocuğu kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katan YPG/PKK'lı teröristler, ağustosta 5 ve 21 Kasım'da Haseke'nin Amuda ilçesinden 3 çocuk olmak üzere toplam 8 kız ve erkek çocuğu kaçırmıştı.

Aileler de kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için gösteriler düzenlemişti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), çocukları kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı yayınladıkları bildirilerle kınamıştı.

YPG/PKK, kaçırdığı söz konusu çocukları Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürüyor.

YPG/PKK'nın, çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.