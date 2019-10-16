Son Dakika Haberleri: YSK Başkanı Sadi Güven: "Hepimiz millet olarak askeriz"
Son Dakika Genel YSK Başkanı Sadi Güven: 'Hepimiz millet olarak askeriz'

YSK Başkanı Sadi Güven: "Hepimiz millet olarak askeriz"

1 saat önce

- YSK Başkanı Sadi Güven: "Hepimiz millet olarak askeriz" "Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin"BALIKESİR - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Dursunbey Belediyespor altyapı takımının antrenmanına katıldı.

- YSK Başkanı Sadi Güven: "Hepimiz millet olarak askeriz"

"Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin"

BALIKESİR - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Dursunbey Belediyespor altyapı takımının antrenmanına katıldı. Güven, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

YSK Başkanı Sadi Güven, Dursunbey Belediyespor altyapı takımının Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacı ile düzenlediği özel maça katıldı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın davetlisi olarak programa katılan Güven, sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra bir açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatına destek kararı aldıklarını ve Türkiye'de bu kararı alan ilk belediye olduklarını söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven ise, "İlçeme ziyarete gelmiştim. Dursunbey Belediye başkanımız, gençlerimizin Barış Pınarı Harekatına şanlı ordumuza destek için bir program yaptıklarını söyledi. Gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı gerçekten beni gururlandırdı, hislendirdi. Hepimiz millet olarak askeriz. Her zaman şanlı ordumuzun yanındayız gençlerimiz ile beraber. Bu etkinliği düzenleyen gençlerimizin hocalarına, destek veren Belediyemize teşekkür ediyorum. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bir an önce başarı ile inşallah görevlerini yapsınlar" dedi.

Programın sonunda milli eğitim personeli ile özel olarak düzenlenen maçı izleyen Sadi Güven, tüm gençlere tek tek teşekkür etti.

YSK Başkanı Sadi Güven: Hepimiz millet olarak askeriz

Barış Pınarı Harekatı, Yüksek Seçim Kurulu, Sadi Güven, Dursunbey, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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