Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Hamile Kadın İçin Seferber Olundu

Yüksekova'da Hamile Kadın İçin Seferber Olundu

49 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı, yolu kar ve tipiden kapanan Altınoluk köyünde doğum sancıları başlayan Nazife Çakmak (32), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da Hamile Kadın İçin Seferber Olundu, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı, yolu kar ve tipiden kapanan Altınoluk köyünde doğum sancıları başlayan Nazife Çakmak (32), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde meydana geldi. 7'nci çocuğunu bekleyen hamile Nazife Çakmak'ın, aniden doğum sancıları başladı. Köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye yakınları tarafından hastaneye ulaştıramayan Çakmak'ın durumu sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve karla mücadele ekipleri bölgeye doğru yola çıktı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı yolu açmak için yoğun çalışma yürüttü. Çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı. Doğum hastası Çakmak, 2 saat süren çalışmanın ardından sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çakmak'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

Altınoluk, Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
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