Yunak Meslek Yüksekokulunda iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Yunak Meslek Yüksekokulunda iftar programı düzenlendi

20.04.2022 10:42
Yunak Meslek Yüksekokulunda iftar programı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu tarafından iftar programı düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu tarafından iftar programı düzenlendi.

Yunak Meslek Yüksek Okulu Etkinlik Salonunda düzenlenen programda, okulda görev yapan idari ve akademik personel ile aileleri ve ilçe protokolü iftar programında bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Sadık Aydoğan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptığı programda, Okul Müdürü Kadir Öztaş, Yunak Meslek Yüksekokulu'nun çok büyük bir aile olduğunu ve ramazan ayı münasebetiyle gerçekleştirilen bu programın personelin birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendireceğine inandıklarını söyledi.

Programa Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Yunak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Coşkun ve diğer davetliler katıldı.

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Selçuk Üniversitesi, Hisarcık, Yunak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak Meslek Yüksekokulunda iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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