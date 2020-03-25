Yunak'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika
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Yunak'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı

6 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı ve Yunak Belediyesi tarafından pazar esnafı ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske eldiven ve dezenfektan dağıtıldı.

Yunak'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı ve Yunak Belediyesi tarafından pazar esnafı ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske eldiven ve dezenfektan dağıtıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu kez vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşıladığı ilçe pazarında maske ve eldiven dağıtılarak vatandaşlar salgına karşı uyarıldı.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ile Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan da zabıta ekipleri ile birlikte pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara maske ve eldiven dağıtarak hijyenik ve steril bir alışveriş için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşa maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı sırasında salgına karşı alınacak tedbirlerin önemine dikkat çeken Kaymakam Akbulut, şunları kaydetti:

"Yunak Kaymakamlığı ve Yunak Belediyesi olarak halkımızın yoğun kullandıkları alanların tamamında dezenfektan çalışmalarımız sürüyor. Yine bunun yanı sıra okullarımız, otobüs duraklarımız, çöp konteynırlarımız, ibadethanelerimiz, çocuk parklarımız, kamu kurumlarımız, cadde ve sokaklarımız hummalı bir şekilde belirlenen programlar dahilinde dezenfekte ediliyor. İlçemizde Kovid-19'a karşı gerekli tedbirlerimizi aldık. Halkımızda kendi içinde hijyen kurallarına uyarak korona virüsüne karşı önlemini almalı."

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar ise market ve eczanelerde bulmakta zorluk çektikleri maske, eldiven ve dezenfektanların ücretsiz dağıtmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, teşekkür etti.

Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:00 Kaynak: AA

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