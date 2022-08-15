Yunan polisi Meriç nehrindeki göçmenlere ulaştı - Son Dakika
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Yunan polisi Meriç nehrindeki göçmenlere ulaştı

15.08.2022 23:50
Yunan polisi Meriç nehrindeki göçmenlere ulaştı

Yunan polisi Meriç nehrini geçen ve bir adacıkta mahsur kalan göçmenlere ulaşıldığını açıkladı.

Yunan polisi Meriç nehrini geçen ve bir adacıkta mahsur kalan göçmenlere ulaşıldığını açıkladı. Söz konusu grup Meriç üzerinde bir adacıkta mahsur kalmış ve yardım çağrısında bulunmuştu.Yunan polisi Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'ni geçen göçmen grubuna ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada söz konusu grubun Meriç nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan göçmenler olduğu belirtildi.

Yunan makamları söz konusu kişilerin ilk başta Türk topraklarında olduğunu ve bu nedenle kendilerine yardım edilemediğini savunmuştu. Yunan hükümet çevreleri, Türk makamlarının söz konusu göçmenlerin varlığı konusunda iki kez bilgilendirilmesine rağmen sessiz kaldığını öne sürüyor.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polisin 38 göçmeni bulduğunu ve göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Bakan hamile olan bir göçmenin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Mitarakis daha önce yaptığı açıklamada göçmenlerin Yunanistan topraklarında olmadığını, nehir üzerindeki adacıkta kimsenin görünmediğini belirtmişti. Göç Bakanı konuyla ilgili olarak Türk makamlarını uyardıklarını da ifade etmişti.

Söz konusu göçmenlerin Suriye'den geldiği belirtiliyor. Yunan haber sitesi efsys'nin haberine göre göçmenler Yunanistan ya da başka bir Avrupa Birliği (AB) üyesinin almaması halinde Türk yetkililerin kendilerini Suriye'ye göndereceğinden endişe ediyor.

Göçmen grubundaki bir kişi İngiliz Channel 4 kanalına gönderdiği video ve ses kayıtlarında adacıkta mahsur kaldıklarını, adada beş yaşında bir kız çocuğunun öldüğünü ve dokuz yaşında bir kız çocuğunun da acilen tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

BM ve yardım kuruluşlarından çağrı Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ve birçok sivil toplum kuruluşu söz konusu göçmenlerin durumundan duyduğu endişeyi dile getirmişti. BM, "Yunanistan-Türkiye sınırındaki bir adacıkta mahsur kaldığı iddia edilen yaklaşık 40 kişinin güvenliği ve esenliğinden ciddi endişe duymaya devam ediyoruz" açıklamasını yapmıştı. BM verilerine göre bu yılın başından 7 Ağustos'a kadar yaklaşık 3 bin 225 kişi Türkiye'den yola çıkarak Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.

dpa,AFP/ HT,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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