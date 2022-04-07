Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlıları tutuklandı

07.04.2022 11:05
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlıları tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK zanlısı R.K ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü PKK zanlısı R.K ve S.K, iki gün önce Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

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Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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