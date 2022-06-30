Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

30.06.2022 20:27
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi sınırda yakaladı.

Şüphelilerden birinin Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açıkta dosyası bulunan HDP Konya İl Eş Başkanı Songül Ç. diğerinin ise yine aynı suçtan hakkında açıkta dosyası bulunan HDP Selçuklu İlçe Başkanlığı eski çalışanı ve parti üyesi Erol A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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