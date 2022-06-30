Şüphelilerden birinin Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açıkta dosyası bulunan HDP Konya İl Eş Başkanı Songül Ç. diğerinin ise yine aynı suçtan hakkında açıkta dosyası bulunan HDP Selçuklu İlçe Başkanlığı eski çalışanı ve parti üyesi Erol A. olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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