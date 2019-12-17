Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı kabul etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman başkent Riyad'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin fazla bilgi verilmeyen haberde, Dendias'ı Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın karşıladığı kaydedildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, resmi ziyaret kapsamında bugün Suudi Arabistan'a gelmişti.