Yurda giriş yapan gurbetçilere "hijyen kiti" hediye ediliyor - Son Dakika

Yurda giriş yapan gurbetçilere "hijyen kiti" hediye ediliyor

Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilere, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfektan ve maskeden oluşan "hijyen kiti" dağıtılıyor.

Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilere, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfektan ve maskeden oluşan "hijyen kiti" dağıtılıyor.

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Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfınca Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında oluşturulan üniteler sayesinde Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor.

Tedbirler kapsamında, yurda giriş yapan tüm yolcuların ateşi ölçülüyor, dezenfektan ve maskeden oluşan "hijyen kiti" hediye ediliyor.

Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgına karşı tedbir almaya devam ettiklerini söyledi.

Sınır kapılarından giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini belirten Eraslan, şöyle konuştu:

"Araçların içerisindeki yolcu sayısına bakılarak maske ve dezenfektan, ayrıca salgına karşı alınacak tedbirleri belirten bilgilendirici broşür takdim ediyoruz. Sınır kapılarımızdaki araç dezenfeksiyonumuz da otomatik sistem olarak çalışmaktadır. Her giren araç dezenfekte edilmektedir."

Almanya'dan gelen Bekir Yar ise Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarıyla sürdürdüğünü gördüklerini anlattı.

Yar, "Türkiye'ye gelmeden dört ülkenin sınır kapılarından geçtik, hiçbir şekilde kontrol etmiyorlar. Türkiye'ye girişte ateş ölçülüyor, maske ve dezenfektan dağıtılıyor." dedi.

Almanya'dan gelen Abdülaziz Bulut da Türkiye'deki uygulamaların tüm ülkelere örnek olduğunu kaydetti.

Edirne Valiliği, Hamzabeyli, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:53 Kaynak: AA

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