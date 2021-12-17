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Yurt genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim' uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Yurt genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim' uygulaması gerçekleştirildi

17.12.2021 19:07

Yurt genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim' uygulaması gerçekleştirildi İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı.

Yurt genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim' uygulaması gerçekleştirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı, okul servis araçları ve personeli denetlendi. 12 bin 961 karma ekip ile 43 bin 561 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; 63 bin 783 okul servis aracı denetlendi. 244 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 283 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 168 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 61 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda bin 969 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 444 okul servis aracı trafikten men edildi, 12 sürücünün belgesi geri alındı. 24 bin 916 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 33 bin 940 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 25 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Uygulamada; çeşitli suçlardan aranan toplam 694 şahıs yakalanırken 8 kayıp çocuk da bulundu.

Yurt genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim' uygulaması gerçekleştirildi
Yurt genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim' uygulaması gerçekleştirildi
Yurt genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim' uygulaması gerçekleştirildi
Yurt genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim' uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yurt genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim' uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika


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