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Yürüyüş Dergisi operasyonunda 4 kişi tutuklandı

2 saat önce

İSTANBUL'da geçtiğimiz cuma günü Yürüyüş Dergisi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında 'gri liste'de yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Yürüyüş Dergisi operasyonunda 4 kişi tutuklandı, System.String[]


İSTANBUL'da geçtiğimiz cuma günü Yürüyüş Dergisi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında 'gri liste'de yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
İstanbul TEM ekipleri 14 Haziran Cuma günü Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik helikopter destekli operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında baskın yapılan Yürüyüş Dergisi'nde İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı, Merve Kurt, Ümit Çimen binada bulunan gizli sığınakta Yılmaz Viraner ise binada yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Vatan Caddesi'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:56 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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