Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika

Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Baraj inşaatı kapsamında yer altına inşa edilen 558 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatının yüzde 90'ı tamamlandı. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gövdenin yüzde 78'i tamamlanıp, 3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü de gerçekleştirildi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

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'2.5 MİLYON İNSANIN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Sezai Yıldız, Yusufeli Barajı santral binasının yüzde 90'ının tamamlandığını ve yıl sonunda tüm imalatların biteceğini açıkladı. Yıldız, "Yusufeli Barajı'nın faydaya dönüştüğü yer olan santral binası, yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde olan bir yapıdır. 558 megavat kurulu güce sahip bir tesisimiz olacak. Şu anda santral binamızda beton imalatlarının yüzde 90'ı tamamlandı. Santral binasının motor kısmının imalatları devam ediyor. Devamında da ikinci faz imalatlarımız devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla bütün imalatlarımızı tamamlayıp inşallah barajımızda su tuttuktan sonra elektrik enerjisi üretmeye başlayacağız. Santral binasında toplamda 250 personel geceli gündüzlü vardiyalı bir şekilde çalışıyor. Bu yılın sonunda santrali tamamen bitirmeyi planlıyoruz. 8 aylık bir su tutma prosedürünün akabinde burada yaklaşık 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayacak bir elektrik enerjisi üretmeye başlanacak" dedi.

YUSUFELİ BARAJI

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek.


- Artvin
Yusufeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika

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